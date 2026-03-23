IDK Euskotren izan da Endesa Ligaren 25. jardunaldian irabazi duen euskal talde bakarra
IDK Euskotrenek Baxi Ferroli irabazi zion asteburuan, Endesa Ligako 25. jardunaldiko partidan (67-51), Gascan. Beste bi euskal taldeek, ordea, ez zuten garaipenik erdietsi: Kutxabank Araskik 80-72 galdu zuen Estudiantesen etxean, eta Lointek Gernikak ere ezin izan zuen Estepona garaitu, etxean (76-81).
Garaipen garrantzitsua lortu zuen igandean IDK Euskotren taldeak. Hasieratik izan ziren nagusi Azu Muguruzak entrenatzen dituen neskak: besteak beste, Ejim jokalariaren lana bikaina izan zen, 20 puntu, 8 errebote eta 32ko balorazioa lortuta. Atzokoarekin, hamaika dira sasoi honetan ligan irabazitako partidak.
Bestetik, Kutxabank Araskik ezin izan zuen Estudiantes mendean hartu, nahiz eta Made Urietaren taldeak arerioa estutzea lortu zuen. Izan ere, hasieran egoera ez zuten batere aldeko izan, 20 puntuko aldeaz galtzen joan baitziren, eta aldea murriztera iritsi ziren. Jaitsiera postuetatik kanpo jarraitzen dute oraingoz gasteiztarrek, baina Joventutekin eta Lointekekin puntuetan berdinduta.
Bizkaiko taldeak ere porrotarekin amaitu zuen igandeko jardunaldia Malosten, Estepona ezin garaituta: 76-81. Lehen laurdenak ia erabakita utzi zuen neurketa, 13-30 galtzen hasi zirelako. Ondoren, gernikarrak ez ziren gai izan emaitza iraultzeko, azken laurdenean haien erritmoa aurkitu zuten arren.
Kutxabank Araskik eta IDK Euskotrenek irabazi egin dute Endesa Ligan, eta Lointek Gernikak galdu du
Kutxabank Araskik garaipena eskuratu du etxean Joventuten aurka (83-68), IDK Euskotrenek ere irabazi egin du Kanaria Handien aurka (63-76), eta Lointek Gernikak galdu egin du Valentziaren aurka (67-68).
Arratsalde beltza euskal taldeentzat, Emakumezkoen Endesa Ligan
IDK Euskotrenek, Lointek Gernikak eta Kutxabank Araskik porrot egin dute 23. jardunaldian.
Lointek Gernikak nagusitasunez garaitu du Kutxabank Araski euskal derbian
Lucas Fernandezen taldeak 93-61 mendean hartu du Kutxabank Araski Malosteko kiroldegian jokatu den hogeita bigarren jardunaldiko euskal derbian. IDK Euskotrenek, berriz, garaipen sendoa eskuratu du Cadi La Seuren aurka (42-77).
Kutxabank Araskik lehen laurdenean utzi du erabakita IDK Euskotrenen aurkako derbia (76-66)
28-8ko lehen partzialarekin, garaipena etxean geratzea ziurtatu du Arabako taldeak.
Kutxabank Araskik irabazi egin du; IDK Euskotrenek eta Lointek Gernikak, galdu
IDK Euskotrenek porrota jaso du etxean Hozono Global Jairisen aurka (53-72), Lointek Gernika Bizkaiak galdu egin du Baxi Ferrolen kontra (77-86) eta Kutxabank Araskik garaipen garrantzitsua eskuratu du Spar Kanaria Handiaren aurka (73-77).
Beste jardunaldi beltz bat Kutxabank Araski, IDK Euskotren eta Lointek Gernika Bizkaiarentzat
Arabako taldeak galdu egin du Ensinoren aurka (55-71), Gipuzkoakoak Estudiantesen aurka (92-67) eta Bizkaikoak Joventuten etxean (76-63).
Jardunaldi beltza Lointek Gernika Bizkaia, IDK Euskotren eta Kutxabank Araskirentzat
Bizkaiko taldeak galdu egin du Leganesen aurka (74-66), Gipuzkoakoak Perfumerias Avenidaren aurka (74-66) eta Arabakoak Valentzia Basketen etxean (90-61).
Lointek Gernikak irabazi, eta IDK Euskotrenek eta Kutxabank Araskik galdu
Lointek Gernika Bizkaiak garaipen baliotsua lortu du Duran Maquinaria Ensinoren aurka (84-69). Bestalde, IDK Euskotrenek ezin izan du garaipena lortu Palau Olímpic Badalonan (75-57), eta Kutxabank Araskik porrota jaso du Spar Gironaren aurka (65-78).
IDK Euskotrenek irabazi egin du; Lointek Gernikak eta Kutxabank Araskik, galdu
IDK Euskotrenek 79-74 menderatu du Ensino, sailkapenean gora egiteko funtsezko garaipena lortzeko. Bestalde, Lointek Gernika Bizkaiak ezin izan du Jairis garaitu (91-73), eta Kutxabank Araskik porrota jaso du Cadi La Seuren aurka (71-66).