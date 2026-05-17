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El Valencia Basket conquista su cuarta Liga Femenina Endesa

El conjunto 'taronja' vuelve a vencer al Casademont Zaragoza (68-67) y suma su cuarto título liguero consecutivo.
VALENCIA, 17/05/2026.-Jugadoras del Valencia Basket celebran tras el partido que enfrentó al Valencia Basket y al Casademont en Valencia, este domingo. Una canasta de Yvonne Anderson sobre la bocina dio este domingo al Valencia Basket su cuarto título de la Liga Femenina, ganados todos ellos de manera consecutiva, y tumbó a un valiente y luchador Casademont Zaragoza que se quedó a un paso de poder forzar un tercer partido tras haber dominado casi todo el encuentro de la mano de Mariona Ortiz. EFE/ Ana Escobar
Jugadoras del Valencia celebrando la victoria. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Valentzia Basketek laugarrenez irabazi du Emakumezkoen Endesa Liga
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El Valencia Basket se ha proclamado este domingo campeón de la Liga Femenina Endesa por cuarta temporada consecutiva después de superar en el segundo partido de la final por el título al Casademont Zaragoza (68-67) en el Roig Arena, donde decidió una canasta de la escolta estadounidense Yvonne Anderson sobre la bocina.

Las de Rubén Burgos sufrieron para remontar un duelo en el que marcharon casi siempre a remolque, con Mariona Ortiz dando ventaja en los primeros minutos a las zaragozanas, que mandaron en el primer cuarto (18-22) y que se marcharon tres puntos por delante al descanso (33-36).

Al regreso de vestuarios, el Casademont Zaragoza siguió ampliando su renta, que llegó a ser de diez puntos durante el tercer parcial. Pero, de la mano de la pívot Awa Fam, las locales se fueron acercando y consiguieron llegar al parcial definitivo solo dos puntos por debajo (51-53).

Una canasta de Helena Oma (66-67) traspasó la presión a las locales, que, sobre la bocina, se encontraron con un tiro de dos de Anderson que les permitía conquistar su cuarto título consecutivo.

Baloncesto Mujeres deportistas Liga Femenina Endesa

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