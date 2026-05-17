Zegama-Aizkorri
Tove Alexanderssonek Zegama-Aizkorriko errekorra hautsi du, eta Elhousine Elazzaouik 2025ean lortu zuen garaipena berretsi

04:08:09ko denbora eginda, Alexanderssonek 8 minutu baino gehiago hobetu du mendi-maratoiaren aurreko marka; gizonezkoen lasterketan, Elazzaoui gailendu da, aurreko ekitaldian ere egin zuenez. 

Zegama Aizkorri 2026: Alexandersson eta Elazzaoui

Alexandersson eta Elazzaoui, helmugan. Argazkia: EITB.

J. E. R. | KIROLAK EITB

Tove Alexandersson suediarrak eta Elhousine Elazzaoui marokoarrak irabazi dute 2026ko Zegama-Aizkorri mendi maratoia, igandean. Alexanderssonek lehen aldiz parte hartu du lasterketan, eta, garaipenaz gain, probako errekorra hautsi du; izan ere, 04:08:10eko denbora eginda, 8 minutu baino gehiago hobetu du aurreko marka. Gizonezkoetan, Elazzaouik 2025ean ere eskuratu zuen garaipena berretsi du. 

Horrela, 25. Zegama-Aizkorrin, emakumezkoen lasterketan, Tover Alexandersson nagusitasunez gailendu da, Malen Osa eta Sara Alonso euskal atleten aurretik; gainera, Nienke Birnkmanek 2022an lortutako errekorra hautsi du, 8 minutu baino gehiago hobetuta.

Gipuzkoan, azken orduetan ez du euririk egin, eta, horrenbestez, bidea ez dute espero bezain txarto izan atletek. Malen Osa eta Sara Alonso azkar irten dira, baina hautagai nagusia, Alexandersson, munduko egungo onena, are azkarrago; suediarra bakarka joan da aurrera, lehen kilometroetan.

Alexanderssonek aurten egin du debuta Zegama-Aizkorrin, baina esperientzia falta horrek ez dio batere eragin; izan ere, goitik behera izan du kontrolpean lasterketa, ordokian, goialdean, lokatzetan eta pistan. Irabazleak, hortaz, denbora bikaina egin du; hori bai, helmugara iritsi ostean, osasun-laguntza behar izan du, nekeagatik. Berehala suspertu da, zorionez.

Gizonezkoen lasterketan, Elhousine Elazzaouik, 2025ean bezala, garaipena poltsikoratu du. 2026ko ekitaldian, Kilian Jornet txapeldun handia txapela janzteko hautagaietako bat zen, baina ezin izan du aurreneko postuetan ibili.

Remi Bonnet suitzarrak oso indartsu ekin dio probari, eta lehenengo postuan zebilen Aratzen. Atzetik, Elazzaoui eta Daniel Pattis zebiltzan; azken hori beste hautagai nagusietakoa zen. Jornet laugarren postuan zihoan orduan. Sancti Spiritun, Bonnet zen liderra, milaka zalek bultzatuta, eta 4 minutuko aldea zuen.

Hala ere, ez du zuzen neurtu ahalegina, eta, ibilbidearen erdialdean, Pattis eta Elhousine jarri dira lasterketaren buruan; Jornet, orduan, inolako aukerarik gabe gelditu da. Pattisek eta Elhousinek izan dute jokoan garaipena, eta azken horrek erdietsi du. Euskal Herriko atletei dagokienez, Aitor Ajuriak lortutako bederatzigarren postua da bereziki nabarmentzekoa.

Zegama-Aizkorri
Nienke Brinkmanek eta Stian Angermundek irabazi dute Kilometro Bertikala

Eguraldiak baldintzatutako proba izan da, eta horren ondorioz ibilbidea laburtu egin behar izan dute. Gizonezkoetan Stian Angermundk izan da azkarrena, 32 minutu eta 47 segundo eginda. Emakumezkoetan, berriz, Nienke Brikmanek lekukoa hartu dio Naiara Irigoien azken hiru urteetako irabazleari. 38 minutu eta 21 segundotan gelditu du kronoa. Bi irabazleak, gainera, maratoia ere irabazitakoak dira.

