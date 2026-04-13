Lointek Gernikaren eta IDK Euskotrenen garaipenak eta Kutxabank Araskiren porrota utzi ditu Endesa Ligako 28. jardunaldiak

Gernikako taldeak lehen mailan geratzea ziurtatu zuen, Spar Kanaria Handia 109-78 garaituta; IDK Euskotrenek 69-57 irabazi zion Valentziari eta Kutxabank Araskik 61-54 galdu zuen Hozono Global Jairisen aurka.

Lointek Gernika-Spar Gran Canaria, Liga Endesa
Lointek Gernikak Spar Kanaria Handiaren aurka jokatuko duen partidaren irudia. Argazkia. GKesb
KIROLAK EITB

Emakumezkoen saskibaloiko Endesa Ligako 28. jardunaldiak bi garaipeneko eta porroteko balantzea utzi zituen asteburuan euskal taldeentzat.

IDK Euskotren izan zen jokatzen lehena, eta Kopako egungo txapeldunen bisita jaso zuen etxean joan den larunbatean. Erronka zaila izan arren, donostiarrek 69-57 irabazi zioten Valentziari. Azu Muguruzaren neskak 16-12 aurretik zirela hasi ziren markagailuan, eta aldea areagotzen jarraitu zuten, atsedenaldira 39-25 iritsi zirelako. Dinamika horri eutsi zioten hirugarren partzialean ere, eta azken laurdenean valentziarrak nagusi izan ziren arren, gipuzkoarrek ez zuten arazorik garaipena eskuratzeko.  

Lointek Gernikak aire irabazi zion Spar Kanaria Handia azken sailkatuari Malosten. Bizkaiko taldeak hirugarren garaipena lortu zuen jarraian; horren ondorioz, gernikarrek Endesa Ligan jarraituko dute datorren denboraldian, sasoia amaitzeko bi jardunaldiren faltan. Lucas Fernandezen taldea abantailarekin hasi zen lehen laurdenetik, eta horrela jarraitu zuen norgehiagoka osoan, 109-78 amaitu arte. 

Azkenik, Kutxabank Araskik galdu egin zuen Hozono Global Jairisen kontra. Nahiz eta Made Urietaren taldea saiatu zen azken unera arte, gasteiztarren lanak ez zuen emaitza ona eman. Partida 15 eta hutseko partzialarekin hasi zuten, baina desabantaila murriztu zuten, lehen laurdena 19-13 bukatuta. Atsedenaldiaren aurretik, zertxobait hurbildu ziren markagailuan; dena den, markagailua ezin iraulita geratu ziren. Gaur egun,  arabarrak 15. postuan daude sailkapenean, egoera larrian.

Araski AES Lointek Gernika KESB Ibaeta Basket Emakumezkoen Endesa Liga

