Vingegaard indar erakustaldia eginda gailendu da Corno alle Scale mendatean
Giulio Ciccone urrutitik saiatu da, baina Jonas Vingegaardek eta Felix Gallek helmugarako bi kilometro falta zirenean harrapatu dute, eta danimarkarra bakarka nagusitu da azkenean. Afonso Eulaliok lan ona egin du, eta liderraren maillotari eutsi dio. Giulio Pellizzarik, berriz, minututik gorako atzerapena izan du helmugan.
Jonas Vingegaard (Visma) gailendu da Corno alle Scale mendatean bukatu den Italiako Giroko 9. etapan, eta, horrenbestez, edizio honetako bigarren garaipena pilatu du txirrindulari danimarkarrak. Felix Gall (Decathlon) austriarra izan da bigarrena (+12), eta Davide Piganzoli (Visma) italiarra, berriz, hirugarrena (+34).
Afonso Eulalio (Baharain) Giroko liderrak lan ona egin du, bosgarren tokian sailkatu baita, garailearengandik 41 segundora, eta, ondorioz, beste egun batez eutsiko dio maglia arrosari.
Cervia eta Corno alle Sacale artean jokatu da Giroko 9. etapa, eta 184 kilometroko ibilbidea izan du. Lasterketa bizia izan da. Hasieratik izan dira erasoak, baina asko kostata osatu da eguneko ihesaldia. Zortzi txirrindulari joan dira lasterketaren buruan: Jonas Geens (APT), Martin Marcellusi (BCS), Lorenzo Milesi (MOV), Einer Rubio (MOV), Tim Naberman (TTP), Mattia Bais (PTV), Sakarias Koller Loland (UXM) eta Davide Ballerini.
Hiru minututik gorako tartea izan dute, baina helmugarako 80 bat kilometro falta zirenean, Decathlon taldeak erritmoa gogortu du, eta tropelak, pixkanaka-pixkana, aldea murriztu du.
Handik gutxira, Giulio Cicconek (Lidl-Trek) salto egin du tropeletik, eta berehala batu zaizkio Diego Ulissi (Astana) eta Toon Aerts (Lotto). Lan ona egin dute elkarrekin, eta laster egin dute bat aurreko zortzikotearekin.
Etapako lehen 100 kilometroetan ibilbidea laua izan bada ere, azken 30 kilometroetan aldapa gora ibili dira txirrindulariak, eta, espero bezala, orduan hautsi da lasterketaren burua.
Giulio Ciccone, Diego Ulissi, Lorenzo Milesi, Einer Rubio eta Toon Aerts aurrera joan dira Querciola hirugarren mailako mendatean gora; gainerako iheslariak, berriz, atzean gelditu dira.
Corno alle Scale lehen mailako mendatea igotzen hasi eta gutxira, helmugarako 11 kilometroren faltan, Cicconek jo du erasoa, eta Rubiok soilik izan du hari erantzuteko ahalmena. Bi txirrindulari horiek ziren talde horretan indartsuenak aldapa gora, eta biak elkarrekin joan dira garaipenaren bila, tropel nagusia bi minutura zutela.
Helmugarako 7,5 kilometroren faltan, bigarren eraso bortitza egin du italiarrak, eta Rubio kolonbiarrak ezin izan dio gurpilari jarraitu. Horrela, Cicconek 15 bat segundoko tartea lortu du.
Atzean, Vismak nabarmen gogortu du tropel nagusiaren erritmoa, eta minutu batera murriztu du lasterketaren buruarekin aldea. Giulio Pellizzari eta Enric Mas tropelari jarraitu ezinik gelditu dira.
Azken hiru kilometroetan, sua piztu da. Felix Gallek (Decathlon) erasora jo du, eta Jonas Vingegaardek bakarrik izan du ahalmena haren atzetik joateko. Laster harrapatu dute Einer Rubio, eta helmugarako bi kilometro baino gutxiago falta zirenean irentsi dute Ciccone. Txirrindulari italiarra lehertu egin da, eta hanka altxatu behar izan du.
Garaipena, horrenbestez, Gallek eta Vingegaardek lehiatu dute. Austriarra joan da une oro aurrean, baina azken kilometroan erasoa jo dio Vingegaardek, zuloa egin du, eta txirrindulari danimarkarra bakarkaka gailendu da Corno alle Scale mendateko helmugan, Giro honetan indartsuena bera dela erakutsita. Gall izan da bigarrena, eta Davide Piganzoli Vingegaarden taldekidea, berriz, hirugarrena.
Astelehen honetan ez da etaparik izango, txirrindulariek atseden eguna izango dutelako. Asteartean itzuliko dira errepidera, 42 kilometroko erlojupeko saioa egiteko.
Markel Beloki (EF Education) txirrindulari arabarrak lan bikaina egin du Giroko 9. etapan, 16. postuan bukatu baitu, Jonas Vingegaard (Visma) irabazlearengandik minutu eta 12 segundora.
