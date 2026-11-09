EUSKO LABEL WINTER SERIES
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Gorka: “Orain joker bat daukagu, baina partida guztiak irabazi behar ditugu”

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18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olharan eta Gorkak hiru jokotan garaitu dituzte Johan eta Ibarluzea (14-15, 15-13 eta 5-0). Garaipenaz gain, partidako pilotari onenaren saria irabazi du Olharanek eta horren inguruan galdetu diotenean, “denbora gutxi” geratzen zaiola eta “partidetaz eta giroaz gozatzen” saiatzen ari dela azaldu du.

Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Ion Ibarluzea Eusko Label Winter Series Jean Olharan Pilota Zesta-punta

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