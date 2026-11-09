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Gorka: “Ahora tenemos un joker, pero tenemos que ganar todos los partidos”

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Euskaraz irakurri: Gorka: “Orain joker bat daukagu, baina partida guztiak irabazi behar ditugu”
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Olharan y Gorka han ganado en tres juegos a Johan e Ibarluzea (14-15, 15-13 y 5-0). Además de la victoria, Olharán se ha llevado el premio al mejor pelotari del partido y cuando le han preguntado por ello, ha explicado que le queda "poco tiempo" y que está intentando "disfrutar de los partidos y del ambiente".

Gorka Sorozabal Johan Sorozabal Ion Ibarluzea Eusko Label Winter Series Jean Olharan Pelota Cesta punta

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