Gorka: “Ahora tenemos un joker, pero tenemos que ganar todos los partidos”

Olharan y Gorka han ganado en tres juegos a Johan e Ibarluzea (14-15, 15-13 y 5-0). Además de la victoria, Olharán se ha llevado el premio al mejor pelotari del partido y cuando le han preguntado por ello, ha explicado que le queda "poco tiempo" y que está intentando "disfrutar de los partidos y del ambiente".