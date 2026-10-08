2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
Txapelketan 17 jardunaldi izango dira, lehenengoa urriaren 26an. Partida guztiak astelehenez jokatuko dituzte, finala izan ezik; hori larunbatez izango da, otsailaren 13an. Neurketak kirolakeitb.eus-en eta ETB1en izango dira ikusgai.
2026-2027ko Eusko Label Winter Series urriaren 26tik otsailaren 13ra bitartean jokatuko dute. Zortzi bikote arituko dira txapelketako seigarren ekitaldian, bi multzotan banatuta, eta partida guztiak Gernikako Jai Alai pilotalekuan izango dira.
Final-laurdenetako fasea hamabi partidatan jokatuko dute, hamar jardunalditan, urriaren 26tik abenduaren 28ra bitartean; urtarrilaren 4an finalerdietako ligaxka hasiko da, eta horrek sei jardunaldi izango ditu; eta azken ligaxka horretako bi bikote onenak final handian arituko dira nor baino nor gehiago, otsailaren 13an, larunbatez, 21:00etatik aurrera.
Partida guztiak kirolakeitb.eus-en eta ETB1en izango dira ikusgai.
FINAL-LAURDENETAKO FASEA
SAILKAPENA
A MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Erkiaga-Salegi
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Johan-Ibarluzea
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Olharan-Gorka
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Goixerri-Lekerika
|0
|0
|0
|0
|0
B MULTZOA
|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.
|Urreisti-Atain
|0
|0
|0
|0
|0
|2.
|Laduche-Manci
|0
|0
|0
|0
|0
|3.
|Goitia-Oyhenard
|0
|0
|0
|0
|0
|4.
|Barandika-Basque
|0
|0
|0
|0
|0
EGUTEGIA
1. JARDUNALDIA (urriaren 26an)
- B multzoa: Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard.
- A multzoa: Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika.
2. JARDUNALDIA (azaroaren 2an)
- B multzoa: Laduche-Manci vs Barandika-Basque.
3. JARDUNALDIA (azaroaren 9an)
- A multzoa: Olharan-Gorka vs Johan-Ibarluzea.
4. JARDUNALDIA (azaroaren 16an)
- Zehaztu gabe.
5. JARDUNALDIA (azaroaren 23an)
- Zehaztu gabe.
6. JARDUNALDIA (azaroaren 30ean)
- Zehaztu gabe.
7. JARDUNALDIA (abenduaren 7an)
- Zehaztu gabe.
8. JARDUNALDIA (abenduaren 14an)
- Zehaztu gabe.
9. JARDUNALDIA (abenduaren 21ean)
- Zehaztu gabe.
10. JARDUNALDIA (abenduaren 28an)
- Bi partida, zehaztu gabe.
FINALERDIETAKO LIGAXKA
1. JARDUNALDIA (urtarrilaren 4an)
- Zehaztu gabe.
2. JARDUNALDIA (urtarrilaren 11n)
- Zehaztu gabe.
3. JARDUNALDIA (urtarrilaren 18an)
- Zehaztu gabe.
4. JARDUNALDIA (urtarrilaren 25ean)
- Zehaztu gabe.
5. JARDUNALDIA (otsailaren 1ean)
- Zehaztu gabe.
6. JARDUNALDIA (otsailaren 8an)
- Zehaztu gabe.
FINALA
- Zehaztu gabe.