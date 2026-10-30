Eusko Label Winter Series 2026-2027

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Partida oso fisikoa Winter Series txapelketako bigarren jardunaldirako

Iragarkia
Winter Series bigarren jardunaldia
18:00 - 20:00
Bigarren jardunaldiko bi bikoteak. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Eusko Label Winter Serieseko bigarren jardunaldian, Laduche-Manci eta Barandika-Basque bikoteek neurtuko dituzte indarrak astelehenean. Nolako partida aurreikusten dute?

Jai Alai League Eusko Label Winter Series Zesta-punta

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