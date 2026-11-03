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Eusko Label Winter Serieseko 2. jardunaldiko hiru tanto onenak
Ludovic Laduchek, Xabier Barandikak eta Thibault Basquek egin dituzte 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko 2. jardunaldiko tantorik onenak.
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