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Eusko Label Winter Serieseko 2. jardunaldiko hiru tanto onenak

Iragarkia
18:00 - 20:00
Laduche Eusko Label Winter Serieseko bigarren jardunaldian. Argazkia: ERAMAN!
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Azken eguneratzea

Ludovic Laduchek, Xabier Barandikak eta Thibault Basquek egin dituzte 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko 2. jardunaldiko tantorik onenak.

Barandikak eta Basquek Laduche eta Manci garaitu dituzte, bi jokotan, eta Eusko Label Winter Serieseko B multzoko liderrak dira
Ludovic Laduche Xabier Barandika Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta Thibault Basque

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