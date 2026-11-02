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Barandika: “Ondo hasi behar ginen eta ezin hobeto hasi gara”
Barandikak eta Basquek bi setetan garaitu dituzte Laduche eta Manci (15-8 eta 15-6). Winterreko lehen partida izanda, garaipen garrantzitsua lortu dute, tanto alde handiarekin gainera.
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Barandikak eta Basquek Laduche eta Manci garaitu dituzte, bi jokotan, eta Eusko Label Winter Serieseko B multzoko liderrak dira
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2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketako sailkapenak, emaitzak eta egutegia
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Barandika-Basque vs Laduche-Manci, Eusko Label Winter Series txapelketako bigarren jardunaldian
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Partida oso fisikoa Winter Series txapelketako bigarren jardunaldirako
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Eusko Label Winter Serieseko 1. jardunaldiko hiru tanto onenak
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Euskal Selekzioko puntistei omenaldia egin diete Eusko Label Winter Serieseko hasieran
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