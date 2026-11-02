WINTER SERIES
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Barandika: “Ondo hasi behar ginen eta ezin hobeto hasi gara”

Iragarkia
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barandikak eta Basquek bi setetan garaitu dituzte Laduche eta Manci (15-8 eta 15-6). Winterreko lehen partida izanda, garaipen garrantzitsua lortu dute, tanto alde handiarekin gainera.

Xabier Barandika Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta Thibault Basque

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