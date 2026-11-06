Winter Series
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Lehia gogorra aurreikusten da Winter Series txapelketako 3. jardunaldirako

Iragarkia
WINTER SERIES
18:00 - 20:00
3. jardunaldiko protagonistak. Argazkia: EITB
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Olharan-Gorka eta Johan Ibarluzea bikoteek neurtuko dituzte indarrak Eusko Label Winter Series txapelketako hirugarren jardunaldian. Pilotari erritmoa eta indarra sartzen dioten bikoteak dira biak, beraz, partida lehiatua aurreikusten da.

Jai Alai League Eusko Label Winter Series Pilota Zesta-punta

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X