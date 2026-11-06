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Lehia gogorra aurreikusten da Winter Series txapelketako 3. jardunaldirako
Olharan-Gorka eta Johan Ibarluzea bikoteek neurtuko dituzte indarrak Eusko Label Winter Series txapelketako hirugarren jardunaldian. Pilotari erritmoa eta indarra sartzen dioten bikoteak dira biak, beraz, partida lehiatua aurreikusten da.
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