Goixerri-Lekerika eta Urreisti-Atain bikoteek garaipena lortu dute Eusko Label Winter Serieseko lehen jardunaldian
Txapelketako aurreneko partidetan, A multzoan, Goixerrik eta Lekerikak Erkiaga eta Salegi menderatu dituzte, bi jokotan, 11-15 eta 10-eta, eta, B multzoan, Urreistik eta Atainek Goitia eta Oyhenard garaitu dituzte, hiru jokotan, 15-8, 8-15 eta 5-3.
Ekaitz Mendizabal Goixerrik eta Unai Lekerikak Aritz Erkiaga eta Eñaut Salegi menderatu dituzte, A multzoan, bi jokotan, 11-15 eta 10-15, eta Eñaut Urreistik eta Gorka Mugartegi Atainek Alex Goitia eta Guillen Oyhenard garaitu dituzte, hiru jokotan, 15-8, 8-15 eta 5-3, B multzoan, 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko lehenengo jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan, astelehenean. Horrenbestez, Goixerri-Lekerika eta Urreisti-Atain bikoteek garaipena lortuta eman diote hasiera Eusko Label Winter Serieseko seigarren ekitaldiari.
Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika (11-15, 10-15)
Testuinguru horretan, A multzoko partidan, Goixerri eta Lekerika nahiko argi gailendu zaizkie Erkiagari eta Salegiri. Lehen jokoan, Goixerrik eta Lekerikak eskuratu dute norgehiagokako aurreneko puntua, 11-15 gailenduta; aurrelari mutrikuarra eta atzelari gernikarra aurkariak baino sendoago aritu dira, eta merezita lortu dute joko hori. Bigarren jokoan, norgehiagoka ez da asko aldatu: Erkiaga eta Salegi ezin izan dira aurretik jarri, eta Goixerri eta Lekerika gehiago izan dira, hobeto jokatu dute biek. Hala, 10-15 irabazita eskuratu dute jokoa eta garaipena.
Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard (15-8, 8-15, 5-3)
B multzoko partidan, Urreistik eta Atainek txapelketako euren lehenengo garaipena eskuratu dute, Goitia eta Oyhenard aurkari. Bi bikoteak oso parean ibili dira, eta neurketa hirugarren jokoan erabaki da; aurreneko bi jokoetan, emaitza berdina izan da, baina bakoitzean bikote desberdin batek irabazi du: Urreisti eta Atain 15-8 gailendu dira lehenengoan, eta Goitia eta Oyhenard, bigarrenean, 8-15.
Urreisti eta Atain nagusi izan dira lehen jokoan, berezki 4-4ko emaitzatik aurrera; bigarrenean, Goitia eta Oyhenard 1-4 aurreratu dira, eta, aurkariek markagailua berdindu duten arren, jokoaren bigarren zatian gehiago izan dira. Hirugarren jokoan, hala ere, Urreistik eta Atainek gehiago asmatu dute, eta garaipen garrantzitsua lortu dute, Eusko Label Winter Seriesi ekiteko.