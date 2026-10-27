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Eusko Label Winter Serieseko 1. jardunaldiko hiru tanto onenak
Aritz Erkiagak eta Alex Goitiak egin dituzte 2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko 1. jardunaldiko tantorik onenak.
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