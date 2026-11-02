WINTER SERIES
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Basque: “Jugar con Xabi es más fácil, no fallamos mucho y tenemos la clave para ganar”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Barandika: “Ondo hasi behar ginen eta ezin hobeto hasi gara”
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Barandika y Basque han ganado a Laduche y Manci en dos sets (15-8 y 15-6). Siendo el primer partido en Winter, han conseguido una importante victoria y con mucha diferencia de puntos.

Xabier Barandika Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta Thibault Basque

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