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Basque: “Jugar con Xabi es más fácil, no fallamos mucho y tenemos la clave para ganar”
Euskaraz irakurri: Barandika: “Ondo hasi behar ginen eta ezin hobeto hasi gara”
Barandika y Basque han ganado a Laduche y Manci en dos sets (15-8 y 15-6). Siendo el primer partido en Winter, han conseguido una importante victoria y con mucha diferencia de puntos.
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