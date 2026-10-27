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Los tres mejores tantos de la 1ª jornada del Eusko Label Winter Series

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Goixerri eta Erkiaga - Winter Series lehen jardunaldia
18:00 - 20:00
Goixerri y Erkiaga en la primera jornada del Eusko Label Winter Series. Foto: ERAMAN!
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Serieseko 1. jardunaldiko hiru tanto onenak
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Última actualización

Los protagonistas de los mejores tantos de la 1ª jornada del Eusko Label Winter Series 2026-2027 han sido Aritz Erkiaga y Alex Goitia.

Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain logran la victoria en la primera jornada de las Eusko Label Winter Series
Gernika Jai Alai Aritz Erkiaga Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta Alex Goitia

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