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¿Cuáles son los puntistas favoritos del Winter Series para los aficionados?

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Zeintzuk dira zaleen Winter Serieseko puntista faboritoak?
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Última actualización

El Winter Series 2026-2027 comienza hoy en Gernika. Con motivo de la celebración de la feria del último lunes de octubre, encontraremos a muchos de ellos en el frontón Jai Alai. Hemos estado en la calle preguntando a la afición quiénes son los puntistas para ganar el campeonato.

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