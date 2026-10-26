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¿Cuáles son los puntistas favoritos del Winter Series para los aficionados?
Euskaraz irakurri: Zeintzuk dira zaleen Winter Serieseko puntista faboritoak?
El Winter Series 2026-2027 comienza hoy en Gernika. Con motivo de la celebración de la feria del último lunes de octubre, encontraremos a muchos de ellos en el frontón Jai Alai. Hemos estado en la calle preguntando a la afición quiénes son los puntistas para ganar el campeonato.
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