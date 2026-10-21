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2025-2026ko Winter Series, ehunekotan
2026-2027ko Winter Series lehia eta berdintasun handikoa izango da, hala izan zen iazkoa ere. Ana Ramosek txapelketako 5. edizioko hainbat datu plazaratu ditu.
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