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2025-2026ko Winter Series, ehunekotan

Iragarkia
18:00 - 20:00
Ana Ramos platoan.
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

2026-2027ko Winter Series lehia eta berdintasun handikoa izango da, hala izan zen iazkoa ere. Ana Ramosek txapelketako 5. edizioko hainbat datu plazaratu ditu.

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