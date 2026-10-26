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Iñaki Osa Goikoetxea analiza a los tres debutantes del Eusko Label Winter Series y a los favoritos del campeonato
EITB ha entrevistado al director deportivo de Eraman, en el día en que da comienzo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027. Para la primera jornada, se han programado estos partidos: Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain vs, Goitia-Oyhenard.
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