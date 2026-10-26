Eusko Label Winter Series
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Iñaki Osa Goikoetxea analiza a los tres debutantes del Eusko Label Winter Series y a los favoritos del campeonato

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iñaki Osa Goikoetxea, Eusko Label Winter Seriesean debuta egingo dutenak eta faboritoak aztergai
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Última actualización

EITB ha entrevistado al director deportivo de Eraman, en el día en que da comienzo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027. Para la primera jornada, se han programado estos partidos: Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain vs, Goitia-Oyhenard.

Cesta punta Jai Alai League Pelota Ekaitz Mendizabal Goixerri Eusko Label Winter Series

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