Eusko Label Winter Series
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Así han presentado y aplaudido a los puntistas que van a disputar la sexta edición del Eusko Label Winter Series

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Eusko Label Winter Series: aurkezpena
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela aurkeztu eta txalotu dituzte seigarren Eusko Label Winter Serieseko puntistak, Gernikako Jai Alain
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Última actualización

Las ocho parejas han recibido el ánimo de las y los aficionados que han llenado el Jai Alai de Gernika, en la primera jornada del campeonato.

Pelota Cesta punta Jai Alai League Eusko Label Winter Series

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