Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain abren con victoria el Eusko Label Winter Series
Ekaitz Mendizabal Goixerri y Unai Lekerika han ganado a Aritz Erkiaga y a Eñaut Salegi, en el grupo A, en dos sets, por 11-15 y 10-15, y Eñaut Urreisti y Gorka Mugartegi Atain han superado a Alex Goitia y a Guillen Oyhenard, dentro del grupo B, en tres sets, por 15-8, 8-15 y 5-3, en la primera jornada del Eusko Label Winter Series de 2026-2027, en el Jai Alai de Gernika, este lunes. De esta manera, Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain han abierto con victoria su participación en la sexta edición del Eusko Label Winter Series.
Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika (11-15, 10-15)
En este contexto, en el partido del grupo A, Goixerri y Lekerika han superado con cierta claridad a Erkiaga y Salegi. En el primer set, Goixerri y Lekerika se han adjudicado el primer punto del choque, por 11-15; el delantero de Mutriku y el zaguero de Gernika han estado más firmes que sus rivales, y se han hecho con el set de manera merecida. En el segundo set, el encuentro ha seguido en la misma línea: Erkiaga y Salegi no han conseguido tomar el mando, mientras que Goixerri y Lekerika, más entonados y cometiendo menos errores, han jugado mejor. Así, el 10-15 final les ha otorgado la victoria.
Urreisti-Atain vs. Goitia-Oyhenard (15-8, 8-15, 5-3)
En el partido del grupo B, Urreisti y Atain se han hecho con su primera victoria en el campeonato, ante Goitia y Oyhenard. Ha sido un partido muy igualado, que se ha decidido en el set de desempate; en los dos primeros, el resultado ha sido el mismo, pero con diferente pareja ganadora en cada uno de ellos: Urresti y Atain se han impuesto por 15-8 en el primer set, y Goitia y Oyhenard lo han hecho por 8-15 en el segundo.
La superioridad de Urreisti y Atain ha sido patente en el set inicial, sobre todo desde el 4-4; en el segundo, Goitia y Oyhenard se han adelantado 1-4, y, pese a que sus rivales han equilibrado el marcador, en la segunda parte del set han ratificado su dominio. En el set de desempate, no obstante, Urreisti y Atain han acertado más, y se han hecho con un importante triunfo, para abrir el Eusko Label Winter Series.