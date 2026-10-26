Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain abren con victoria el Eusko Label Winter Series

En el partido del grupo B, Urreisti y Atain se han hecho con su primera victoria en el campeonato, ante Goitia y Oyhenard. Ha sido un partido muy igualado, que se ha decidido en el set de desempate; en los dos primeros, el resultado ha sido el mismo, pero con diferente pareja ganadora en cada uno de ellos: Urresti y Atain se han impuesto por 15-8 en el primer set, y Goitia y Oyhenard lo han hecho por 8-15 en el segundo.

La superioridad de Urreisti y Atain ha sido patente en el set inicial, sobre todo desde el 4-4; en el segundo, Goitia y Oyhenard se han adelantado 1-4, y, pese a que sus rivales han equilibrado el marcador, en la segunda parte del set han ratificado su dominio. En el set de desempate, no obstante, Urreisti y Atain han acertado más, y se han hecho con un importante triunfo, para abrir el Eusko Label Winter Series.