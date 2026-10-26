Eusko Label Winter Series
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Las claves de la primera jornada del Eusko Label Winter Series, con Ane Muruamendiaraz

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Eusko Label Winter Serieseko lehen jardunaldiko gakoak, Ane Muruamendiarazekin
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Última actualización

La periodista de EITB nos apunta las claves de los dos encuentros que van a abrir la competición en el Eusko Label Winter Series de 2026-2027: Erkiaga-Salegi vs. Goixerri-Lekerika y Urreisti-Atain vs, Goitia-Oyhenard.

Cesta punta Jai Alai League Pelota Eñaut Urreisti Alex Goitia Aritz Erkiaga Ekaitz Mendizabal Goixerri Unai Lekerika Eusko Label Winter Series

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