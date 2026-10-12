2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko bonuak asteartean izango dira salgai
Zaleek urriaren 13ko 12:00etatik aurrera erosi ahalko dituzte, online. Jardunaldi bakoitzerako sarrerak urriaren 20ko 12:00etatik aurrera izango dira eskuragarri.
2026-2027ko Eusko Label Winter Series txapelketa Gernikako Jai Alai pilotalekuan osorik ikusteko bonuak asteartean izango dira salgai, urriaren 13an, 12:00etan. Bonuren bat erosi bahi duten zaleek Eraman!-en web orrian sartu beharko dira, bertan izango baitira eskuragarri.
Noiz izango dira salgai Winter Serieseko bonuak?
Urriaren 13an, 12:00etan.
Non erosi Winter Serieseko bonuak?
Eraman!-en web orrian, hemen.
Noiz erosiko ahalko dira jardunaldi bakoitzerako sarrerak?
Astebete geroago izango dira salgai, alegia, urriaren 20an, asteartez, 12:00etan ere bai.
Txapelketa urriaren 26an hasiko da, astelehenez, eta lehenengo jardunaldian bi partida izango dira: egun horretan, Urreisti-Atain vs Goitia-Oyhenard eta Erkiaga-Salegi vs Goixerri-Lekerika neurketak jokatuko dituzte.
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