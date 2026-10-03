2026-2027ko Eusko Label Winter Seriesen arituko diren zortzi bikoteak aurkeztu dituzte
Honako hauek dira: Barandika-Basque, Erkiaga-Salegi, Johan-Ibarluzea, Goixerri-Lekerika, Laduche-Manci, Olharan-Gorka, Goitia-Oyhenard eta Urreisti-Atain. Ostegunean, hilaren 8an, iragarriko dituzte zein multzotan arituko den bikote bakoitza, eta urriaren 26an hasiko da txapelketa.
2026-2027ko Eusko Label Winter Seriesek txapelketako seigarren ekitaldian arituko diren zortzi bikoteak aurkeztu ditu. Aurkezpena Gernika-Lumon egin dute, larunbatean; ostegunean, hilaren 8an, antolatzaileek Eusko Label Winter Series berri honen aurkezpen ofiziala egingo dute, eta iragarriko dute zein multzotan arituko den bikote bakoitza final laurdenetako fasean.
2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko bikoteak
Barandika-Basque
Erkiaga-Salegi
Johan-Ibarluzea
Goixerri-Lekerika
Laduche-Manci
Olharan-Gorka
Goitia-Oyhenard
Urreisti-Atain
Zein puntista dira titularrak orain eta ez aurreko ekitaldian?
Eñaut Salegi
Jean Olharan
Guillen Oyhenard
Atain (Gorka Mugartegi)
Zein puntista izan ziren titularrak aurreko ekitaldian eta ez orain?
Jon Zabala
Imanol Lopez (erretiroa hartu du)
Thomas Urrutia
Julen del Rio
Zein bikotek irabazi zuen 2025-2026ko Eusko Label Winter Series?
Johan-Basque bikoteak, finalean Goitia-Lekerika garaituta. Johan Sorozabal Xabi Barandikaren ordez aritu zen, azken hori lesionatuta baitzegoen.
Zein bikote gailendu dira Eusko Label Winter Series txapelketan?
2021-2022: Erkiaga-Zabala
2022-2023: Beaskoetxea-Lopez
2023-2024: Erkiaga-Ibarluzea
2024-2025: Erkiaga-Ibarluzea
2025-2026: Johan-Basque
Noiz hasiko da 2026-2027ko Eusko Label Winter Series?
Urriaren 26an, astelehenez.