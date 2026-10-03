6. EKITALDIA

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2026-2027ko Eusko Label Winter Seriesen arituko diren zortzi bikoteak aurkeztu dituzte

Honako hauek dira: Barandika-Basque, Erkiaga-Salegi, Johan-Ibarluzea, Goixerri-Lekerika, Laduche-Manci, Olharan-Gorka, Goitia-Oyhenard eta Urreisti-Atain. Ostegunean, hilaren 8an, iragarriko dituzte zein multzotan arituko den bikote bakoitza, eta urriaren 26an hasiko da txapelketa.

Barandika eta Basque

Barandika eta Basque, Jai Alai Ligako egungo txapeldunak, bikotekide gisa arituko dira. Argazkia: Eraman!

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Azken eguneratzea

2026-2027ko Eusko Label Winter Seriesek txapelketako seigarren ekitaldian arituko diren zortzi bikoteak aurkeztu ditu. Aurkezpena Gernika-Lumon egin dute, larunbatean; ostegunean, hilaren 8an, antolatzaileek Eusko Label Winter Series berri honen aurkezpen ofiziala egingo dute, eta iragarriko dute zein multzotan arituko den bikote bakoitza final laurdenetako fasean.

2026-2027ko Eusko Label Winter Serieseko bikoteak

Barandika-Basque

Erkiaga-Salegi

Johan-Ibarluzea

Goixerri-Lekerika

Laduche-Manci

Olharan-Gorka

Goitia-Oyhenard

Urreisti-Atain

Zein puntista dira titularrak orain eta ez aurreko ekitaldian?

Eñaut Salegi

Jean Olharan

Guillen Oyhenard

Atain (Gorka Mugartegi)

Zein puntista izan ziren titularrak aurreko ekitaldian eta ez orain?

Jon Zabala

Imanol Lopez (erretiroa hartu du)

Thomas Urrutia

Julen del Rio

Zein bikotek irabazi zuen 2025-2026ko Eusko Label Winter Series?

Johan-Basque bikoteak, finalean Goitia-Lekerika garaituta. Johan Sorozabal Xabi Barandikaren ordez aritu zen, azken hori lesionatuta baitzegoen. 

Zein bikote gailendu dira Eusko Label Winter Series txapelketan?

2021-2022: Erkiaga-Zabala

2022-2023: Beaskoetxea-Lopez

2023-2024: Erkiaga-Ibarluzea

2024-2025: Erkiaga-Ibarluzea

2025-2026: Johan-Basque

Noiz hasiko da 2026-2027ko Eusko Label Winter Series?

Urriaren 26an, astelehenez. 

Pilota Zesta-punta Jai Alai League Xabier Barandika Thibault Basque Eusko Label Winter Series

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