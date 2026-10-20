LEVANTE VS ATHLETIC

Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

Edin Terzic: “Guruzetaren lesioa, arazo bat baino gehiago, uste dut erronka bat dela, guretzat”

Publicidad
Edin Terzic (Athletic)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

Asteazkenean, Athleticek Valentzian jokatuko du, Levanteren aurka, EA Sports Ligako seigarren jardunaldiko atzeratutako partidan. Edin Terzic entrenatzaileak, Lezaman, Gorka Guruzeta aurrelariak izandako lesio larria izan du hizpide. 

Edin Terzić Gorka Guruzeta EA Sports Liga Lesioak Futbola Athletic Club

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X