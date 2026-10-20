¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
Edin Terzic: “Guruzetaren lesioa, arazo bat baino gehiago, uste dut erronka bat dela, guretzat”
Asteazkenean, Athleticek Valentzian jokatuko du, Levanteren aurka, EA Sports Ligako seigarren jardunaldiko atzeratutako partidan. Edin Terzic entrenatzaileak, Lezaman, Gorka Guruzeta aurrelariak izandako lesio larria izan du hizpide.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Thinking Football jaialdia, azaroaren 9tik 14ra bitartean
EN DIRECTO
Hace min.
Gorka Guruzetak ezker belauneko lotailu gurutzatua hautsita du
EN DIRECTO
Hace min.
Berenguer: “Hirunaka batzen hasi behar dugu"
EN DIRECTO
Hace min.
Athleticek eta Valentziak golik gabe berdindu dute Mestallan
EN DIRECTO
Hace min.
Athleticek izerdia bota du Valentziari irabazteko (1-0)
EN DIRECTO
Hace min.
Rayoren eta Athleticen arteko partida ateak itxita jokatuko dute, Vallecasen
EN DIRECTO
Hace min.
Terzicek Nicoren azken polemikari erantzun dio
EN DIRECTO
Hace min.
Terzicek “beroketatik prest" dagoen Athletic nahi du Mestallan
EN DIRECTO
Hace min.
Jesus Areso: “Garrantzitsua da Mestallatik zerbait ateratzea, jokatzeko bi partida geratzen zaizkigun arren”
Cargar más