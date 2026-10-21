CESTA PUNTA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El torneo Winter Series 2026-2027, en porcentajes

Publicidad
18:00 - 20:00

Iñigo Barrena en el plató.

Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Winter Seriesa, ehunekotan
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Última actualización

El Winter Series 2026-2027 será de gran rivalidad e igualdad, como también lo fue el año pasado. Iñigo Barrena ha hecho públicos varios datos de la 5ª edición del torneo.

Los momentos más significativos de la Eusko Label Winter Series 2025-2026
Los tres mejores tantos del Eusko Label Winter Series 2025-2026
Eusko Label Winter Series Pelota Cesta punta

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X