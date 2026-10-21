¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.
El torneo Winter Series 2026-2027, en porcentajes
Euskaraz irakurri: 2025-2026ko Winter Seriesa, ehunekotan
El Winter Series 2026-2027 será de gran rivalidad e igualdad, como también lo fue el año pasado. Iñigo Barrena ha hecho públicos varios datos de la 5ª edición del torneo.
Te puede interesar
EN DIRECTO
Hace min.
Los tres mejores tantos del Eusko Label Winter Series 2025-2026
EN DIRECTO
Hace min.
Los momentos más significativos del Eusko Label Winter Series 2025-2026
EN DIRECTO
Hace min.
Los bonos para el Eusko Label Winter Series se agotan en siete minutos
EN DIRECTO
Hace min.
Los bonos para todo el Eusko Label Winter Series de 2026-2027 se ponen a la venta este martes
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2026-2027
EN DIRECTO
Hace min.
Así quedan los grupos del Eusko Label Winter Series, cuya final será el 13 de febrero
EN DIRECTO
Hace min.
El Eusko Label Winter Series de 2026-2027 presenta las ocho parejas que buscarán sus txapelas
EN DIRECTO
Hace min.
Las mejores jugadas de la final del Eusko Label Winter Series
EN DIRECTO
Hace min.
Clasificaciones, resultados y calendario del Eusko Label Winter Series de 2025-2026
Cargar más