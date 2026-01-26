Eusko Label Winter Serieak
Basque: "Barandikaren lesioak norgehiagokaren amaiera baldintzatu du"

Basque entrevista Winter Series
18:00 - 20:00

Thibault Basque Bidarteko (Lapurdi) atzelaria. Irudia: EITB

EITB

Azken eguneratzea

Atzelari lapurtarrak bere aurrelaria finalerako garaiz osatzea espero du, biek astelehen honetan finalerako txartela lortu ostean. Xabi Barandikak eta Thibault Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi diete Alex Goitiari eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako laugarren jardunaldian.

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

