Barandikaren lesioak Eusko Label Winter Serieseko finala atzeratzea ekar lezake

Puntista gernikarrak, astelehenean, finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldiko partidan, pilotakada oso gogorra jaso zuen; ondorioz, haustura du ukondoan, eta hurrengo orduetan edo egunetan erabakiko dute ebakuntza egingo dioten ala ez.

Thibault Basque, Xabi Barandika aldageletan lagundu nahian. Argazkia: Eraman!

J. E. R. | EITB

Azken eguneratzea

Xabi Barandikak lesioa izan zuen 2025-2026ko Eusko Label Winter Serieseko finalerdietako ligaxkako laugarren jardunaldian, astelehen gauean, eta, horren ondorioz, litekeena da txapelketako finala atzeratzea; hasierako aurreikuspena zen final hori otsailaren 15ean jokatzea. Puntista gernikarrak, neurketako bigarren jokoan, pilotakada oso gogorra jaso zuen, eta, hori dela eta, haustura du ukondoan, eta hurrengo orduetan edo egunetan erabakiko dute ebakuntza egingo dioten ala ez.

Testuinguru horretan, astelehenean Barandika-Basque eta Goitia-Lekerika bikoteen arteko norgehiagoka jokatu zuten. Bigarren jokoan, emaitza 12-12koa zela, Goitiak erreboteatu egin zuen pilota bat, eta pilotak, markinarraren zestatik aterata, Barandika jo zuen; azken hori segituan gelditu zen etzanda kantxan.

Barandika aldageletan sartu zen, eta segituan artatu zuten bertan; minutu batzuen buruan, kantxara itzuli zen. Partida amaitu arte eutsi zion minari, eta tanto erabakigarria egitea lortu zuen; tanto horrek jokoa eman zien Barandikari eta Basqueri, 15-14.

Lehenengo jokoan, Barandika eta Basque 15-6 gailendu ziren, eta, hortaz, Eusko Label Winter Serieseko final handirako sailkatu dira. Txapelak jokoan izango diren partida otsailaren 15erako zegoen aurreikusita (igandea da egun hori, eta finala 12:00etan hastekoa zen); hala ere, litekeena da final hori atzeratzea, aurrelariaren lesioa tarteko.

Arestian esan bezala, hurrengo orduetan eta egunetan zehaztuko dute Barandikari ebakuntza egingo dioten ala ez. 

Barandika eta Basque finalean, epika eta guzti
Bideoa: Xabi Barandikak pilotakada ederra jaso du Alex Goitia eta Unai Lekerikaren aurka Eusko Label Winter Series txapelketako bigarren setean
Pilota Zesta-punta Eusko Label Winter Series

