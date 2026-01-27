Eusko Label Winter Series
Barandika y Basque, a la final con sangre, sudor y lágrimas en un partido épico

Basque sujeta el dañado brazo de Barandika Winter Series
18:00 - 20:00
Thibault Basque sujeta el dañado brazo de Xabi Barandika, visiblemente dolorido.. Foto: Eraman!

Euskaraz irakurri: Bideoa: Barandika-Basque vs Goitia-Lekerika Eusko Label Winter Series txapelketaren finalerdietako partidaren kronika
author image

EITB

Última actualización

Barandika y Basque ganaron en dos juegos  (15-6 y 15-14)  el lunes a Goitia y Lekerika en la cuarta jornada de la liguilla de semifinales de las Eusko Label Winter Series, con lo que el delantero vizcaíno y el zaguero labortano lograron clasificarse para la final del torneo.

La final de las Eusko Label Winter Series podría aplazarse por la lesión de Barandika
Barandika y Basque ganan en dos juegos a Goitia y Lekerika y logran el pase a la final de las Eusko Label Winter Series 2026
Vídeo. Declaraciones de Thibault Basque tras vencer junto a Xabi Barandika a Alex Goitia y Unai Lekerika en las semifinales del Eusko Label Winter Series en dos Juegos
Eusko Label Winter Series Cesta punta

