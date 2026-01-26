EUSKO LABEL WINTER SERIES

Barandika-Basque vs Goitia-Lekerika finalerdietako neurketaren azken tantoa (15-6 eta 15-14)

Barandika odoletan Basque Winter Series finalerdiak
18:00 - 20:00
Barandika eta Basque norgehiagoka amaitu ondoren. Irudia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Xabi Barandikak eta Thibault Basquek bi jokotan (15-6 eta 15-14) irabazi diete Alex Goitiari eta Unai Lekerikari Eusko Label Winter Series txapelketako finalerdietako ligaxkaren laugarren jardunaldian, Gernikako Jai Alai pilotalekuan. 

Eusko Label Winter Series Zesta-punta

