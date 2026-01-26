Eusko Label Winter Series
Barandika y Basque ganan en dos sets a Goitia y Lekerika y logran el billete para la final

El delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte se han llevado fácilmente el primer set (15-6). En el segundo parcial han sufrido mucho más, pero finalmente se han llevado el juego en el último punto (15-14). Barandika ha terminado el choque lesionado tras recibir un pelotazo.
Barandika eta Basqueren arrteko besarkada Winter Series finalerdiak
Barandika y Basque celebran la victoria que les mete en la final del torneo. Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Barandikak eta Basquek bi jokotan irabazi diete Goitiari eta Lekerikari eta Eusko Label Winter Series 2026ko finalerako txartela lortu dute
E. L. H. | EITB

E. L. H. | EITB

Xabi Barandika y Thibault Basque han ganado en dos sets (15-6 y 15-14) a Alex Goitia y Unai Lekerika en la cuarta jornada de semifinales del Eusko Label Winter Series disputada en el frontón Jai Alai de Gernika. De esta manera, el delantero vizcaíno y el zaguero labortano han logrado ya la clasificación para la final del torneo. Habrá que ver si Barandika puede disputar la final tras recibir el impacto de la pelota este lunes y terminar el choque lesionado.

Xabier Barandika min hartuta pilotakada jaso ondoren
Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal ante Goitia y Lekerika

Barandika y Basque han dominado y gobernado el primer set con relativa facilidad. El delantero de Gernika ha comenzado el partido con un sensacional remate de dos paredes, toda una declaración de intenciones. Por el contrario, Goitia y Lekerika han empezado el choque excesivamente frío, circunstancia que han sabido aprovechar a la perfección sus oponentes para abrir brecha en el luminoso.

El delantero de Markina-Xemein ha mostrado un nivel de juego muy por debajo del habitual cometiendo demasiados errores, y el zaguero de Gernika ha visto con mucha asiduidad la espalda de su homólogo de Bidarte. Así, Barandika y Basque, cometiendo pocos fallos, han terminado por llevarse el juego con solvencia (15-6).

El markinarra y el gernikarra han tratado de reaccionar en el segundo set y lo han logrado, igualando la intensidad de sus rivales. De esta manera, han conseguido llegar al descanso del set por delante en el marcador 6-8. Tras el receso, sin embargo, los morados han atrapado a sus rivales y se han puesto de nuevo por delante en el luminoso.

Con el 12-12 en el marcador ha llegado el susto del partido, un rebotazo de Goitia ha impactado directamente en el cuerpo de Barandika, que ha tenido que retirarse momentáneamente de la cancha, visiblemente dolorido y con sangre en su codo.

Barandika odoletan Basque Winter Series finalerdiak
Último tanto del partido

A la vuelta Goitia y Lekerika han empatado a 13 la contienda, pero el zaguero labortano ha echado el resto para hacer el 14 y ayudar a un dolorido Barandika. Alex y Unai han vuelto a igualar el juego, y el set se ha decidido en el último tanto, que ha caído a favor del delantero de Gernika y el zaguero de Bidarte (15-14).

Basque entrevista Winter Series
Basque: "La lesión de Barandika ha condicionado el final de partido"
Vídeo. Declaraciones de Thibault Basque tras ganar junto a Xabi Barandika a Alex Goitia y Unai Lekerika en dos sets en semifinales del Eusko Label Winter Series
Vídeo: Xabi Barandika recibe un tremendo pelotazo en el segundo set de la semifinal del Eusko Label Winter Series ante Alex Goitia y Unai Lekerika
Vídeo: Último tanto del partido de semifinales del Eusko Label Winter Series Barandika-Basque vs. Goitia-Lekerika (15-6 y 15-14)
Eusko Label Winter Series Cesta punta

