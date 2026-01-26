Barandika y Basque han dominado y gobernado el primer set con relativa facilidad. El delantero de Gernika ha comenzado el partido con un sensacional remate de dos paredes, toda una declaración de intenciones. Por el contrario, Goitia y Lekerika han empezado el choque excesivamente frío, circunstancia que han sabido aprovechar a la perfección sus oponentes para abrir brecha en el luminoso.

El delantero de Markina-Xemein ha mostrado un nivel de juego muy por debajo del habitual cometiendo demasiados errores, y el zaguero de Gernika ha visto con mucha asiduidad la espalda de su homólogo de Bidarte. Así, Barandika y Basque, cometiendo pocos fallos, han terminado por llevarse el juego con solvencia (15-6).

El markinarra y el gernikarra han tratado de reaccionar en el segundo set y lo han logrado, igualando la intensidad de sus rivales. De esta manera, han conseguido llegar al descanso del set por delante en el marcador 6-8. Tras el receso, sin embargo, los morados han atrapado a sus rivales y se han puesto de nuevo por delante en el luminoso.

Con el 12-12 en el marcador ha llegado el susto del partido, un rebotazo de Goitia ha impactado directamente en el cuerpo de Barandika, que ha tenido que retirarse momentáneamente de la cancha, visiblemente dolorido y con sangre en su codo.