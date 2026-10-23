Euskal Selekzioa, munduko txapelduna binakako esku-pilotan, finalean Espainiari gailenduta (2-0)
Eñaut Lizeagak eta Oier Elorzek hirugarren urrezko domina eman diote Euskal Selekzioari Munduko pilota txapelketan. Banakako esku-pilotan, Euskal Selekzioak zilarrezko domina irabazi du, finalean Espainiaren aurka galduta (2-0).
Euskal Selekzioa munduko txapelduna da binakako esku-pilotan, Argentinan eta Uruguain jokatzen ari diren Munduko Txapelketan, eta banakako esku-pilotan txapeldunordea da. Ostiralean Argentinako Buenos Airesen jokatutako finaletan, Euskal Selekzioak 2-0 menderatu du Espainia (10-7 eta 10-9) binakako txapelketan, eta 2-0 galdu du (10-0 eta 10-4) Espainia aurkari banakako txapelketan.
Hala, binakako finalean, Eñaut Lizeagak eta Oier Elorzek Munduko Txapelketako hirugarren urrezko domina eman diote Euskal Selekzioari. Partida ederra jokatuta, bi jokotan hartu dituzte mendean Oian Canabal eta Unax Apeztegia Espainiako selekzioko pilotari nafarrak. Neurketan, Espainia hasi da hobeto; Canabal eta Apeztegia 1-4 eta 3-6 izan dira aurretik, baina hor hasi da Euskal Selekzioa gehiago asmatzen, eta, sei tanto jarraian eginda, Lizeaga eta Elorz 9-6 jarri dira. Hortaz, puntu bakarrera zuen Euskal Selekzioak lehen puntua, eta lortu egin du, 10-7 gailenduta.
Bigarren jokoa ikusgarria izan da, emozioz beterikoa, eta tanto bakar batez erabaki da. Lizeaga bikain zebilen aurrealdean, eta Elorz oso sendo atzean, eta Euskal Selekzioa 4-0 jarri da aurretik, baina Espainiak jokoa berdindu du, eta bi bikoteak 9-9 iritsi dira une erabakigarrira; orduan, Euskal Selekzioak, partidako azken hiru tantoak jarraian eginda, azkena ere egin du, eta urrezko domina bereganatu du.
Banakako finala
Banakako finalean, Espainiak, Jorge Fernandez pilotari errioxarra kantxan izan duela, argi garaitu du Euskal Selekzioa; Ekhi Irribarria eta Gaizka Carregal aritu dira Euskal Selekzioan. Fernandezek tanto bat ere ez du galdu aurreneko jokoan, eta 10-0 gailendu da; markagailua 8-0ekoa zela, Euskal Selekzioan Carregalek Irribarria ordezkatu du, baina Fernandezek oso sendo jarraitu du, eta ez dio Euskal Selekzioari finala iraultzeko inolako aukerarik utzi.
Bigarren jokoan, Euskal Selekzioak hiru tanto jarraian egin ditu, eta markagailua 7-4koa zen une horretan; baina Jorge Fernandezek hori bera egin du, alegia, hiru tanto bata bestearen atzean, eta urrezko domina eman dio bere selekzioari.