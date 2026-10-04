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Elordi eta Mariezkurrena: “Nahi genuen amaiera eman diogu txapelketari, eta uda borobildu dugu”
Aitor Elordi eta Jon Mariezkurrena pozarren agertu dira CaixaBank Mastersa irabazita. Joseba Ezkurdia eta Jon Ander Albisu garaitu dituzte Nafarroa Arenako finalean (16-22). Onenak izan dira txapelketa honetan, eta maila ikusgarria erakutsi dute udako jaialdietan.
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