CAIXABANK MASTERSA
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Elordi eta Mariezkurrena: “Nahi genuen amaiera eman diogu txapelketari, eta uda borobildu dugu”

Iragarkia
Aitor Elordi eta Jon Mariezkurrena. CaixaBank Masterseko txapeldunak
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Aitor Elordi eta Jon Mariezkurrena pozarren agertu dira CaixaBank Mastersa irabazita. Joseba Ezkurdia eta Jon Ander Albisu garaitu dituzte Nafarroa Arenako finalean (16-22). Onenak izan dira txapelketa honetan, eta maila ikusgarria erakutsi dute udako jaialdietan. 

Aitor Elordi Jon Mariezkurrena Nafarroa Arena Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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