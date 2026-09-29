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“Txisparik gabeko" pilotak izan direla esan du Ezkurdiak, finalerdietarako material hautaketan
Hiru asteko geldialdiaren ondoren, Mastersaren azken txanpa jokatuko da. Ostiralean urriaren 4ko finalera sailkatzeko lehiatuko diren lau bikoteek materiala baztertu dute. Jaialdia 21:00etan hasiko da eta lehenengo partidan Artola-Rezusta eta Elordi-Mariezkurrena izango dira aurrez aurre. Bigarren finalerdian, Ezkurdia eta Albisu txapelen lehian sartzen saiatuko dira Zabalaren eta Iztuetaren aurka.
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Ezkurdia eta Martija, San Mateo Torneoko finalera
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Jaka eta Mariezkurrena dira sanmateoetako lehen finalistak
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Dario eta Zabaleta, San Mateo Torneoko finaletik kanpo
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Larrazabalek eta Iztuetak garaipen handia lortu dute Zabala eta Rezustaren kontra Adarragan (10-22)
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Larrazabalek eta Iztuetak hartuko dute parte sanmateoetan, Artola eta Albisu jipoitu ostean (3-22)
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Zabalak eta Iztuetak lider bukatu dute ligaxka
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Ezkurdiak eta Albisuk garaipen garrantzitsua lortu dute finalerdiei begira
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Elordik eta Mariezkurrenak lidertza erakutsi dute Artola eta Rezustaren aurka (10-22)
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