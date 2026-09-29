CAIXABANK MASTERSA

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“Txisparik gabeko" pilotak izan direla esan du Ezkurdiak, finalerdietarako material hautaketan

Iragarkia
eleccion-material-semifinales-Masters-Caixabank-Elordi-Mariezkurrena-vs-Artola-Rezusta
18:00 - 20:00

Elordi-Mariezkurrena eta Artola-Rezusta bikoteak, aukeratutako pilotekin. Irudia: EITB

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Azken eguneratzea

Hiru asteko geldialdiaren ondoren, Mastersaren azken txanpa jokatuko da. Ostiralean urriaren 4ko finalera sailkatzeko lehiatuko diren lau bikoteek materiala baztertu dute. Jaialdia 21:00etan hasiko da eta lehenengo partidan Artola-Rezusta eta Elordi-Mariezkurrena izango dira aurrez aurre. Bigarren finalerdian, Ezkurdia eta Albisu txapelen lehian sartzen saiatuko dira Zabalaren eta Iztuetaren aurka.

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