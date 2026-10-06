ESKU-PILOTA
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Hiru Hiriburuak Txapelketako finala aurkeztu dute Bizkaia Frontoian

Iragarkia
18:00 - 20:00
Arrate Bergara, Alize Sagardui eta Udane Ozaeta finaleko aurkezpenean.
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Azken eguneratzea

Igandean Hiru Hiriburuak Txapelketako finala jokatuko da Bizkaia Frontoian. Alize Sagarduik eta Arrate Bergarak, Aizane Ibarrola eta Udane Ozaeta izango dituzte parean.

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