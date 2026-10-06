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Hiru Hiriburuak Txapelketako finala aurkeztu dute Bizkaia Frontoian
Igandean Hiru Hiriburuak Txapelketako finala jokatuko da Bizkaia Frontoian. Alize Sagarduik eta Arrate Bergarak, Aizane Ibarrola eta Udane Ozaeta izango dituzte parean.
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