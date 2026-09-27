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Jaka eta Mariezkurrena, San Mateo Torneoko txapeldunak

Iragarkia
Jaka eta Mariezkurrena, 2026ko San Mateo Torneoko txapeldunak
18:00 - 20:00
Jaka eta Mariezkurrena II.a, San Mateo Torneoko txapeldun berriak
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Azken eguneratzea

11-22 aise menderatu dituzte Jakak eta Mariezkurrena II.ak Ezkurdia eta Martija, igande arratsaldean Logroñon jokatutako San Mateo Torneoko finalean. Hasieratik nagusi izan dira kantxan, eta partida desorekatua izan da. B Serieko finalean, berriz, Peio Etxeberria eta Carmelo Loza izan dira nagusi, Elordi eta Eskuza menderatuta.

Esku-pilota Binakakoa San Mateo Txapelketa 2026 Joseba Ezkurdia Julen Martija Erik Jaka Jon Mariezkurrena Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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