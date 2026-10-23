La Euskal Selekzioa se proclama campeona del mundo de pelota a mano por parejas, tras ganar a España en la final (2-0)

La Euskal Selekzioa se ha proclamado campeona del mundo de pelota a mano por parejas en el Mundial de pelota vasca que se está disputando en Argentina y Uruguay, y también se ha proclamado subcampeona del mundo en pelota a mano individual. En las finales que se han disputado este viernes en Buenos Aires (Argentina), la Euskal Selekzioa ha ganado a España por 2-0 (10-7 y 10-9) en el campeonato de parejas, y ha perdido por 2-0 (10-0 y 10-4) ante España en el campeonato individual.

Así las cosas, en la final de parejas, Eñaut Lizeaga y Oier Elorz han dado a la Euskal Selekzioa la tercera medalla de oro en lo que va de Campeonato del Mundo. En un brillante partido, han superado en dos sets a los pelotaris navarros de la selección de España Oian Canabal y Unax Apeztegia. El encuentro ha comenzado con España dominando; Canabal y Apeztegia se han adelantado por 1-4 y por 3-6, pero ahí ha llegado la reacción de la Euskal Selekzioa, ya que Lizeaga y Elorz, con seis tantos consecutivos, han llegado al 9-6, que dejaba el primer punto a solo un tanto. El 10-7 final ha otorgado el primer set a la Euskal Selekzioa.

El segundo set ha resultado espectacular, muy emocionante, y se ha resuelto por la mínima, 10-9. La Euskal Selekzioa, con Lizeaga acertado en el remate y Elorz sin perder ni una pelota en la zaga, se ha adelantado por 4-0, pero España ha igualado el marcador, y las dos parejas han llegado al momento decisivo con empate a nueve; ahí, la Euskal Selekzioa, que perdía 7-9 unos minutos antes, se ha anotado el tanto definitivo, y se ha hecho con la medalla de oro.