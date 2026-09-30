Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.
Etxeberria-Landa eta Jaka-Eskuza, pozik Caixabank Masterseko B Serieko finalerako materialarekin
Larunbat arratsaldean jokatuko da finala. Lau pilotariek torneoko pilota onenak direla esan dute material aukeraketan. Bikote biek final lehiatua izango dela uste dute, nahiz eta kinielek Peio Etxeberria eta Landa jotzen dituzten faborito.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
“Txisparik gabeko" pilotak izan direla esan du Ezkurdiak, finalerdietarako material hautaketan
ZUZENEAN
Duela min.
Jaka eta Mariezkurrena, San Mateo Torneoko txapeldunak
ZUZENEAN
Duela min.
Ezkurdia eta Martija, San Mateo Torneoko finalera
ZUZENEAN
Duela min.
Jaka eta Mariezkurrena dira sanmateoetako lehen finalistak
ZUZENEAN
Duela min.
Dario eta Zabaleta, San Mateo Torneoko finaletik kanpo
ZUZENEAN
Duela min.
Larrazabalek eta Iztuetak garaipen handia lortu dute Zabala eta Rezustaren kontra Adarragan (10-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Larrazabalek eta Iztuetak hartuko dute parte sanmateoetan, Artola eta Albisu jipoitu ostean (3-22)
ZUZENEAN
Duela min.
Zabalak eta Iztuetak lider bukatu dute ligaxka
ZUZENEAN
Duela min.
Ezkurdiak eta Albisuk garaipen garrantzitsua lortu dute finalerdiei begira
Gehiago ikusi