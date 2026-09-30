Mimetiz pilotalekua (Zalla)
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Etxeberria-Landa eta Jaka-Eskuza, pozik Caixabank Masterseko B Serieko finalerako materialarekin

Iragarkia
Caixabank-Masters-Serie-B-final-eleccion-material
18:00 - 20:00

Etxeberria-Landa eta Jaka-Eskuza bikoteak, finalerako aukeratu dituzten pilotekin. Irudia: EITB

KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Larunbat arratsaldean jokatuko da finala. Lau pilotariek torneoko pilota onenak direla esan dute material aukeraketan. Bikote biek final lehiatua izango dela uste dute, nahiz eta kinielek Peio Etxeberria eta Landa jotzen dituzten faborito.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Erik Jaka Esku-pilota Aspe Pilota Peio Etxeberria Baiko pilota Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X