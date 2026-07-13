EMAITZAK

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2026ko CaixaBank Mastersko sailkapena, emaitzak eta egutegia

Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.

Pilota orokorra

Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

LIGAXKAKO SAILKAPENA

 

 

       
  J
IATKT+/-
       
1.aAltuna III-Imaz00000
2.aZabala-Iztueta00000
3.aEzkurdia-Albisu00000
4.aArtola-Rezusta00000
5.aElordi-Mariezkurrena II00000
6.aLarrazabal-Zabaleta00000
7.aLaso-Martija00000

1. JARDUNALDIA

Uztailak 7, Viana

Altuna III-Imaz vs Zabala-Iztueta

Uztailak 19, Barakaldo

Ezkurdia-Albisu vs Artola-Rezusta

Uztailak 19, Otxandio

Elordi-Mariezkurrena II vs Larrazabal-Zabaleta

2. JARDUNALDIA

Uztailak 24, Luzaide

Laso-Martija vs Larrazabal-Zabaleta

Uztailak 25, Ermua

Ezkurdia-Albisu vs Zabala-Iztueta

Uztailak 25, Elizondo

Artola-Rezusta vs Altuna III-Imaz

3. JARDUNALDIA

Uztailak 31, Oiartzun

Altuna III-Imaz vs Elordi-Mariezkurrena II

Abuztuak 2, Lizarra

Zabala-Iztueta vs Larrazabal-Zabaleta

Abuztuak 4, Bera

Ezkurdia-Albisu vs Laso-Martija

4. JARDUNALDIA

Abuztuak 9, Bastida

Zabala-Iztueta vs Elordi-Mariezkurrena II

Abuztuak 15, Azkoitia

Altuna III-Imaz vs Larrazabal-Zabaleta

Abuztuak 16, Zarautz

Artola-Rezusta vs Laso-Martija

5. JARDUNALDIA

Abuztuak 21, Elizondo

Ezkurdia-Albisu vs Elordi-Mariezkurrena II

Abuztuak 23, Zarautz

Altuna III-Imaz vs Laso-Martija

Abuztuak 30, Irunberri

Artola-Rezusta vs Larrazabal-Zabaleta

6. JARDUNALDIA

Irailak 4, Lekeitio

Laso-Martija vs Elordi-Mariezkurrena II

Irailak 5, Lekeitio

Ezkurdia-Albisu vs Altuna III-Imaz

Irailak 6, Legutio

Zabala-Iztueta vs Artola-Rezusta

7. JARDUNALDIA

Irailak 11, Hondarribia

Artola-Rezusta vs Elordi-Mariezkurrena II

Irailak 12, Altsasu

Ezkurdia-Albisu vs Larrazabal-Zabaleta

Irailak 13, Arnedo

Zabala-Iztueta vs Laso-Martija

FINALERDIAK

Nafarroa Arenan jokatuko dituzte, urriaren 2an.

FINALA

Urriaren 4an izango da, Nafarroa Arenan.

Pilota Esku-pilota Jokin Altuna Ander Imaz Javi Zabala Martxel Iztueta Joseba Ezkurdia Jon Ander Albisu Iñaki Artola Beñat Rezusta Aitor Elordi Jon Mariezkurrena Iker Larrazabal Jose Javier Zabaleta Unai Laso Julen Martija Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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