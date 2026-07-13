2026ko CaixaBank Mastersko sailkapena, emaitzak eta egutegia
Txapelketa uztailaren 17an hasiko da, eta urriaren 4an amaitu; finala Iruñean jokatuko dute, Nafarroa Arenan.
LIGAXKAKO SAILKAPENA
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|J
|I
|AT
|KT
|+/-
|1.a
|Altuna III-Imaz
|0
|0
|0
|0
|0
|2.a
|Zabala-Iztueta
|0
|0
|0
|0
|0
|3.a
|Ezkurdia-Albisu
|0
|0
|0
|0
|0
|4.a
|Artola-Rezusta
|0
|0
|0
|0
|0
|5.a
|Elordi-Mariezkurrena II
|0
|0
|0
|0
|0
|6.a
|Larrazabal-Zabaleta
|0
|0
|0
|0
|0
|7.a
|Laso-Martija
|0
|0
|0
|0
|0
1. JARDUNALDIA
Uztailak 7, Viana
Altuna III-Imaz vs Zabala-Iztueta
Uztailak 19, Barakaldo
Ezkurdia-Albisu vs Artola-Rezusta
Uztailak 19, Otxandio
Elordi-Mariezkurrena II vs Larrazabal-Zabaleta
2. JARDUNALDIA
Uztailak 24, Luzaide
Laso-Martija vs Larrazabal-Zabaleta
Uztailak 25, Ermua
Ezkurdia-Albisu vs Zabala-Iztueta
Uztailak 25, Elizondo
Artola-Rezusta vs Altuna III-Imaz
3. JARDUNALDIA
Uztailak 31, Oiartzun
Altuna III-Imaz vs Elordi-Mariezkurrena II
Abuztuak 2, Lizarra
Zabala-Iztueta vs Larrazabal-Zabaleta
Abuztuak 4, Bera
Ezkurdia-Albisu vs Laso-Martija
4. JARDUNALDIA
Abuztuak 9, Bastida
Zabala-Iztueta vs Elordi-Mariezkurrena II
Abuztuak 15, Azkoitia
Altuna III-Imaz vs Larrazabal-Zabaleta
Abuztuak 16, Zarautz
Artola-Rezusta vs Laso-Martija
5. JARDUNALDIA
Abuztuak 21, Elizondo
Ezkurdia-Albisu vs Elordi-Mariezkurrena II
Abuztuak 23, Zarautz
Altuna III-Imaz vs Laso-Martija
Abuztuak 30, Irunberri
Artola-Rezusta vs Larrazabal-Zabaleta
6. JARDUNALDIA
Irailak 4, Lekeitio
Laso-Martija vs Elordi-Mariezkurrena II
Irailak 5, Lekeitio
Ezkurdia-Albisu vs Altuna III-Imaz
Irailak 6, Legutio
Zabala-Iztueta vs Artola-Rezusta
7. JARDUNALDIA
Irailak 11, Hondarribia
Artola-Rezusta vs Elordi-Mariezkurrena II
Irailak 12, Altsasu
Ezkurdia-Albisu vs Larrazabal-Zabaleta
Irailak 13, Arnedo
Zabala-Iztueta vs Laso-Martija
FINALERDIAK
Nafarroa Arenan jokatuko dituzte, urriaren 2an.
FINALA
Urriaren 4an izango da, Nafarroa Arenan.
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Etxeberria eta Zabaleta dira San Fermin Torneoko bigarren finalistak
Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta Binakako San Fermin Torneoko finalera sailkatu dira, Altuna eta Martija 9-22 garaituta Labriten. Partida uneoro izan dute kontrolpean eta aise lortu dute garaipena. Finalean Laso eta Iztueta izango dituzte aurkari.
Laso-Iztueta bikotea, San Fermin Torneoko finalera
Bizkarreta-Gerendiaingo aurrelariak eta atzelari tolosarrak 22 eta 20 irabazi diete Erik Jakari eta Jon Mariezkurrenari. Ordu eta laurdeneko, eta 626 pilotakadako lehia estua izan da. Lasok eta Iztuetak Ezkurdiari eta Gabirondori irabazi zieten aurrena, eta atzoko bigarren garaipenari esker, astearteko finalean izango dira.
Laso-Iztueta faboritoek kostata gainditu dituzte Ezkurdia-Gabirondo (18-22)
Bikote gorria 13-8 aurreratu zen, baina 15na egin ostean, Gabirondok arazo fisikoak izan zituen, eta Laso eta Iztueta nagusi izan ziren.
Peio Etxeberriak eta Zabaletak Larrazabal eta Albisu garaitu dituzte, 22-14
Partidaren zailtasuna nabarmendu du Etxeberriak: “Partida gogorra izan da eta hor egoten jakin dugu”.
Jakak eta Mariezkurrenak 9-22 menderatu dituzte Ezkurdia eta Gabirondo
Jakak eta Mariezkurrenak izan dira nagusi Ezkurdia eta Gabirondoren aurka San Fermin Torneoan jokatutako kanporaketan: 9-22. Jakak onartu du lan handia egin behar izan dutela garaipena eskuratzeko.
Unai Laso: “Ez dut oraindik asko sinesten”
Unai Lasok egin duen esfortzuagatik buruko minez bukadu duela finala adierazi du: “kriston lehertua hartu dut gaur”. Asko sufritu duela ere esan du, eta “oso pozik” dagoela txapela lortzeagatik.
Horrelakoa izan da finaleko azken tanto ikusgarria
Unai Laso eta Jokin Altunaren arteko finaleko azken tantoa oso gogorra eta lehiatua izan da, partida osoa bezala.
Unai Laso borrokalariak 4 terdiko San Fermin Txapelketa irabazi du (20-22)
Aurrelari nafarrak final gogorra eta zirraragarria irabazi du Jokin Altunaren aurka Nafarroa Arenan.
Lasok eta Altunak jokatuko dute Sanferminetako 4 t’erdiko finala
Unai Lasok eta Jokin Altunak San Fermin torneoko 4 t’erdiko finalerako txartela lortu dute. Lehen finalerdian, Lasok 22-6 garaitu du Peña II.a. Askoz gehiago jokatu du eta aise gailendu da lehian. Bigarrenean, Altunak jokoa menpean zuela zirudien, baina azkenean gogor aritu behar izan da Zabala 22-17 menderatzeko.