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Peio Etxeberriak eta Unax Landak CaixaBank Masterseko B Serieko txapelketa irabazi dute
Finalean, larunbatean, Zallan, Jaka eta Eskuza garaitu dituzte, 18-22. Etxeberria eta Landa merezita gailendu dira, nahiz eta sufritu behar izan duten.
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