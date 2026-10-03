CaixaBank Mastersa
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Peio Etxeberriak eta Unax Landak CaixaBank Masterseko B Serieko txapelketa irabazi dute

Iragarkia
Peio Etxeberria eta Unax Landa
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Finalean, larunbatean, Zallan, Jaka eta Eskuza garaitu dituzte, 18-22. Etxeberria eta Landa merezita gailendu dira, nahiz eta sufritu behar izan duten.

Pilota Peio Etxeberria Erik Jaka Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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