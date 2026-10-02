CaixaBank Mastersa
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Elordi-Mariezkurrena II.a eta Ezkurdia-Albisu bikoteak, CaixaBank Masterseko finalera

Iragarkia
Finalerdiak 2 (ona)
18:00 - 20:00
KIROLAK EITB LOGO

J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Nafarroa Arenan ostiral gauean jokatutako finalerdietan, Elordik eta Mariezkurrena II.ak 13-22 garaitu dituzte Artola eta Rezusta, eta Ezkurdia eta Albisu Zabala-Iztueta bikoteari gailendu zaizkio, 22-13. Finala igandean izango da, Nafarroa Arenan ere bai. 

Pilota Aitor Elordi Jon Mariezkurrena Joseba Ezkurdia Jon Ander Albisu Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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