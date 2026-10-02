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Elordi-Mariezkurrena II.a eta Ezkurdia-Albisu bikoteak, CaixaBank Masterseko finalera
Nafarroa Arenan ostiral gauean jokatutako finalerdietan, Elordik eta Mariezkurrena II.ak 13-22 garaitu dituzte Artola eta Rezusta, eta Ezkurdia eta Albisu Zabala-Iztueta bikoteari gailendu zaizkio, 22-13. Finala igandean izango da, Nafarroa Arenan ere bai.
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