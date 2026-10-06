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Presentada la final del Torneo Hiru Hiriburuak, en el Frontón Bizkaia
Euskaraz irakurri: Hiru Hiriburuak Txapelketako finala aurkeztu dute Bizkaia Frontoian
El domingo 11 de octubre se disputará la final del Torneo Hiru Hiriburuak en el Frontón Bizkaia. Alize Sagardui y Arrate Bergara se enfrentarán a Aizane Ibarrola y Udane Ozaeta.
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