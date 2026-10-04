MASTERS CAIXABANK
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Elordi y Mariezkurrena: “Estamos contentos por ganar la final y poner fin así a un gran verano”

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Aitor Elordi eta Jon Mariezkurrena. CaixaBank Masterseko txapeldunak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Elordi eta Mariezkurrena: "Nahi genuen amaiera eman diogu txapelketari, eta uda borobildu dugu"
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Aitor Elordi y Jon Mariezkurrena se han mostrado muy satisfechos tras llevarse el Masters CaixaBank al vencer a Joseba Ezkurdia y Jon Ander Albisu (16-22) en la final disputada en el Navarra Arena, y culminar así un verano donde ambos pelotaris han jugado a un altísimo nivel.  

Aitor Elordi Jon Mariezkurrena Navarra Arena Otras competiciones de pelota a mano

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