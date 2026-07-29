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Aitor Elordi bizkaitar bakarra izango da Bilboko Aste Nagusiko txapelketan

Iragarkia
Bilboko-Aste-Nagusiaren-esku-pilota-Torneoko-aurkezpena
18:00 - 20:00
Bilboko Aste Nagusiko Torneoaren aurkezpena. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Hiru egunean jokatuko da: abuztuaren 25ean eta 26an, finalerdiak; eta 28an, finala. Lehen finalaurrekoan, Aspekoak izango dira lehian, Altuna-Rezusta bikotea Elordi-Zabaleta iazko irabazleen aurka. Baikoren adarrean, aldiz, Artola-Mariezkurrena eta Laso-Iztueta bikoteak izango dira finalerako txartelaren lehian.

Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Esku-pilota Aspe Pilota Pilota Beñat Rezusta Jon Mariezkurrena Aitor Elordi Iñaki Artola Jose Javier Zabaleta Jokin Altuna Unai Laso Baiko pilota Martxel Iztueta

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