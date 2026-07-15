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Laso-Albisu, Larrazabal-Mariezkurrena, Altuna-Rezusta eta Zabala-Zabaleta, Andre Maria Zuriko deman

Iragarkia
Andre-Mari-Zuriko-torneoaren-aurkezpena
18:00 - 20:00

Andre Maria Zuriko torneoaren aurkezpena, Gasteizen. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Horrela, Laso eta Albisu Binakako egungo txapeldunak abuztuaren 5ean Larrazabal eta Mariezkurrenaren aurka lehiatuko dira. Hurrengo egunean, abuztuaren 6an, Aspeko adarrean, Altuna-Rezusta eta Zabala-Zabaleta lehiatuko dira bigarren finalerdian.

Pilota Esku-pilota Baiko pilota Aspe Pilota Unai Laso Jon Ander Albisu Jon Mariezkurrena Iker Larrazabal Jokin Altuna Javi Zabala Jose Javier Zabaleta Beñat Rezusta Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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