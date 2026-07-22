2026ko emakumezkoen Frantziako Tourreko etapa guztien profilak
Emakumezkoen Frantziako Tourraren 5. ekitaldia abuztuaren 1etik 9ra bitartean jokatuko dute, Lausanan hasi eta Nizan amaituta. Lasterketa kirolakeitb.eus-en eta ETBn izango da ikusgai.
2026ko emakumezkoen Frantziako Tourra abuztuaren 1ean hasiko da, larunbatez, Lausanen, eta hilaren 8an amaitu, Nizan. 9 etapa izango ditu, eta EITBn izango dira ikusgai, kirolakeitb.eus-en eta ETBren bidez.
Hona hemen 5. emakumezkoen Frantziako Tourreko etapa guztiak:
1. etapa, abuztuak 1 (larunbata): Lausana-Lausana (138 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 1. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 1. etapa (abuztuak 1, larunbata)
- Ibilbidea: Lausana-Lausana
- Distantzia: 138 km
- Hasiera-ordua: 14:15
- Amaiera-ordua: 17:44 (45 km/h) | 17:53 (43 km/h) | 18:02 (41 km/h)
- Mendiko saria: Cote de Chables (3. maila), 49,1 kilometroan; Cote de Villars-le-Comte (3. maila), 83,5 kilometroan; Cote de Vulliens (3. maila), 97,1 kilometroan; Cote Saint-Fraçsois (4. maila), 138 kilometroan.
2. etapa, abuztuak 2 (igandea): Aigle-Geneva (147,9 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 2. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 2. etapa (abuztuak 2, igandea)
- Ibilbidea: Aigle-Geneva
- Distantzia: 147,9 km
- Hasiera-ordua: 14:20
- Amaiera-ordua: 17:47 (45 km/h) | 17:56 (43 km/h) | 18:06 (41 km/h)
- Mendiko saria: Cote de Chexbres (3. maila), 31,7 kilometroan; Cote de Savigny (4. maila), 43,5 kilometroan; Cote de Cossonay (4. maila), 73,3 kilometroan; Cote Bougy-Villars (3. maila), 94,7 kilometroan; Cote de Mont-sur-Rolle (3. maila), 100,5 kilometroan.
3. etapa, abuztuak 3 (astelehena): Geneva-Poligny (156,5 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 3. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 3. etapa (abuztuak 3, astelehena)
- Ibilbidea: Geneva-Poligny
- Distantzia: 156,5 km
- Hasiera-ordua: 13:25
- Amaiera-ordua: 17:40 (40 km/h) | 17:52 (38 km/h) | 18:06 (36 km/h)
- Mendiko saria: Cote de Faucille (1. maila), 23,9 kilometroan; Cote de Lajoux (3. maila), 36 kilometroan; Cote de la Savine (2. maila), 73,1 kilometroan; Cote de Chaus-Champagny (4. maila), 131,8 kilometroan.
4. etapa, abuztuak 4 (asteartea): Gevrey-Chambertin-Dijon (21 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 4. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 4. etapa (abuztuak 4, asteartea)
- Ibilbidea: Gevrey-Chambertin - Dijon
- Distantzia: 21 km
- Hasiera-ordua: 14:34, lehen txirrindularia; 17:28, azken txirrindularia
- Amaiera-ordua: 15:00, lehen txirrindularia; 17:55, azken txirrindularia
- Mendiko saria: Ez dago.
5. etapa, abuztuak 5 (asteazkena): Macon - Belleville-en-Beaujolais (140 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 5. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 5. etapa (abuztuak 5, asteazkena)
- Ibilbidea: Mâcon-Belleville-en-Beaujolais
- Distantzia: 140 km
- Hasiera-ordua: 13:45
- Amaiera-ordua: 17:41 (38 km/h) | 17:53 (36 km/h) | 18:07 (34 km/h)
- Mendiko saria: Cote de Cenves (2. maila), 12,6 kilometroan; Col de la Croix de I’Orme (4. maila), 28,4 kilometroan; Cote de Saint-Christophe (4. maila), 33,7 kilometroan; Col de Fontmartin (3. maila), 61,8 kilometroan; Col de Gerbet (2. maila), 68,7 kilometroan; Cote de Pruzilly (4. maila), 75,3 kilometroan; Col de Durbize (3. maila), 109,7 kilometroan; Mont Brouilly (2. maila), 129,4 kilometroan.
6. etapa, abuztuak 6 (osteguna): Montbrison - Tournon-sur-Rhone (153,4 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 6. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 6. etapa (abuztuak 6, osteguna)
- Ibilbidea: Montbrison - Tournon-sur-Rhône
- Distantzia: 153,4 km
- Hasiera-ordua: 13:35
- Amaiera-ordua: 17:41 (39 km/h) | 17:54 (37 km/h) | 18:08 (35 km/h)
- Mendiko saria: Cote de Perigneux (4. maila), 20,2 kilometroan; Cote de la Prunerie (4. maila), 26,6 kilometroan; Cote d’Aurec (3. maila), 46,3 kilometroan; Cote de Praneuf (4. maila), 68 kilometroan; Col de Lalouvesc (2. maila), 105,6 kilometroan; Cote de Boucieu-le-Roi (3. maila), 137,5 kilometroan.
7. etapa, abuztuak 7 (ostirala): La Voulte-sur-Rhone - Mont Ventoux (146,8 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 7. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 7. etapa (abuztuak 7, ostirala)
- Ibilbidea: La Voulte-sur-Rhône - Mont Ventoux
- Distantzia: 146,8 km
- Hasiera-ordua: 12:50
- Amaiera-ordua: 17:17 (36 km/h) | 17:33 (34 km/h) | 17:52 (32 km/h)
- Mendiko saria: Col de la Grande Limite (2. maila), 13,6 kilometroan; Col du Colombier (3. maila), 41,1 kilometroan; Col de Suzette (2. maila), 105,3 kilometroan; Mont Ventoux (kategoria berezia), 146,8. kilometroan
8. etapa, abuztuak 8 (larunbata): Sisteron-Niza (171,9 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 8. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 8. etapa (abuztuak 8, larunbata)
- Ibilbidea: Sisteron-Niza
- Distantzia: 171,9 km
- Hasiera-ordua: 13:40
- Amaiera-ordua: 17:43 (46 km/h) | 17:54 (44 km/h) | 18:05 (42 km/h)
- Mendiko saria: Col des Robines (4. maila), 61 kilometroan; Col de Toutes Aures (4. maila), 76,5 kilometroan; Cote de Colomars (4. maila), 154,3 kilometroan; Cote de la Ginestiere (4. maila), 164,2 kilometroan.
9. etapa, abuztuak 9 (igandea): Niza-Niza (99,2 kilometro)
Emakumezkoen Frantziako Tourreko 8. etaparen profila. Irudia: Tour de France
Fitxa teknikoa
- Etapa: 9. etapa (abuztuak 9, igandea)
- Ibilbidea: Niza-Niza
- Distantzia: 99,2 km
- Hasiera-ordua: 16:05
- Amaiera-ordua: 18:51 (37 km/h) | 19:00 (35 km/h) | 19:10 (33 km/h)
- Mendiko saria: Col d’Eze (2. maila), hiru aldiz: 7,7 kilometroan, 33,6 kilometroan eta 59,6 kilometroan; Col d’Eze (1. maila), 83,8 kilometroan.
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