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Aitor Elordi será el único vizcaíno en el torneo de Aste Nagusia de Bilbao

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Bilboko-Aste-Nagusiaren-esku-pilota-Torneoko-aurkezpena
18:00 - 20:00
Presentación del Torneo de Aste Nagusia de Bilbao. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Bilboko Aste Nagusiko esku pilota txapelketaren aurkezpena
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KIROLAK EITB

Última actualización

El torneo se disputará en tres días, los días 25 y 26 de agosto las semifinales y el 28 la final. En la primera semifinal se enfrentarán las parejas de Aspe Altuna-Rezusta contra los ganadores del año pasado, Elordi-Zabaleta, mientras que en la rama de Baiko competirán por el billete para la final las parejas Artola-Mariezkurrena y Laso-Iztueta.

Otras competiciones de pelota a mano Pelota a mano Aspe Pelota Pelota Beñat Rezusta Jon Mariezkurrena Aitor Elordi Iñaki Artola Jose Javier Zabaleta Jokin Altuna Unai Laso Baiko pelota Martxel Iztueta

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