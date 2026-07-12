San Fermin Torneoa
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Kirolak atariko abantailak aprobetxatzeko.

Etxeberria eta Zabaleta dira San Fermin Torneoko bigarren finalistak

Iragarkia
Etxeberria eta Zabaleta
18:00 - 20:00
Etxeberria eta Zabaleta. Argazkia: EITB
author image

KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta Binakako San Fermin Torneoko finalera sailkatu dira, Altuna eta Martija 9-22 garaituta Labriten. Partida uneoro izan dute kontrolpean eta aise lortu dute garaipena. Finalean Laso eta Iztueta izango dituzte aurkari.

Jose Javier Zabaleta Esku pilotako beste lehiaketa batzuk Esku-pilota Peio Etxeberria Pilota

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X
Publizitatea
X