CAIXABANK MASTERSA
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Artolak eta Rezustak lehen puntua eskuratu dute (17-22)

Iragarkia
Iñaki Artola
18:00 - 20:00
Barakaldon eta Otxandion jokatu dira jaialdiak.
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I M. Z. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Barakaldon, Artolak eta Rezustak Caixabank Masterseko lehen puntua eskuratu dute Ezkurdia eta Albisuri 17 eta 22 irabazita. Otxandion ere, jaialdia jokatu dute arratsaldean. Elordi eta Mariezkurrena 22 eta 18 nagusitu zaizkie Larrazabal eta Zabaletari.

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