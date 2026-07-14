SAN FERMIN TORNEOA
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Laso-Iztueta, Sanferminetako binakako txapeldunak!

Iragarkia
ONA SF Laso-Iztueta
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

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Unai Laso eta Martxel Iztueta San Fermin torneoaren Binakako txapeldunak dira Peio Etxeberria eta Jose Javier Zabaleta 22-19 mendean hartuta. Final estu eta zaila izan da, baina bigarren zatian nagusi izan dira gorriak. Lasok horrela San Fermin torneo biribila egin du 4 t’erdikoa eta Binakakoa irabazita.

Pilota Esku-pilota Unai Laso Martxel Iztueta Peio Etxeberria Jose Javier Zabaleta Esku pilotako beste lehiaketa batzuk

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